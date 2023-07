Scossa di terremoto in Slovenia: avvertita anche a Trieste

TRIESTE Una scossa di terremoto (di stimata magnitudo 4.4 secondo Ingv) è stata registrata alle 19:34, con epicentro in Slovenia, vicino al confine con la Croazia, 20 chilometri da Fiume, 14 chilometri da Ilirska Bistrica (coordinate geografiche 45.5010, 14.4570 ad una profondità di 5 chilometri). La scossa è stata nitidamente avvertita anche a Trieste e in Friuli Venezia Giulia. Diverse persone sono uscite di casa in via precauzionale. Notizia in aggiornamento.