Terremoto in Turchia: ecco tutte le modalità per donare

Sono stati presentati oggi i possibili metodi di donazione che i cittadini di Trieste possono utilizzare a favore della popolazione turca, vittima del recente terremoto di febbraio. Le modalità sono state illustrate in municipio alla presenza del dottor Deniz Ertuncay, ricercatore presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università degli Studi di Trieste, proveniente dall'Università di Istanbul e della moglie Selen. Il terremoto ha colpito la Turchia e la Siria il 6 febbraio 2023 causando ad oggi 50mila morti e molti altri feriti o senzatetto, oltre a danni immensi. Il Comune di Trieste ha accolto la richiesta partita dai cittadini turchi che vivono a Trieste, al fine di amplificare il loro appello a sostegno delle popolazioni fortemente colpite dal sisma, in virtù dei rapporti privilegiati, economici, ma anche di vicinanza culturale e sociale tra le comunità, che Trieste ha da sempre con la Turchia. L'appello è rivolto a tutti i triestini, ma anche ai cittadini del Friuli Venezia Giulia, affinché dimostrino la loro proverbiale e consueta generosità. Di seguito sono elencate le istituzioni della Turchia a cui è possibile effettuare una donazione (volantino allegato): Hbap è un'organizzazione non governativa turca che fornisce aiuti umanitari alle persone in difficoltà e ha fornito aiuti alle vittime del terremoto. Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia Unicef opera in tutto il mondo per il bene di bambine e bambini. L'Unicef fornisce aiuti alle vittime del terremoto. Kizilay è la Mezzaluna Rossa turca ed è responsabile del coordinamento dei soccorsi. Afad è l'Autorità turca per la gestione dei disastri e delle emergenze, ed è responsabile del coordinamento dei soccorsi. L'Afad accetta donazioni sotto forma di bonifici bancari.