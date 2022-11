Forte terremoto nelle Marche: avvertito anche a Trieste

Avvertito anche a Trieste e in Fvg il forte terremoto di questa mattina con epicentro sulla costa marchigiana. Si stima una magnitudo di 5.6.

Numerose le chiamate alla Sala operativa regionale della Protezione Civile Friuli Venezia Giulia e agli operatori del Nue112, in particolare da Grado, Trieste, Codroipo. Al momento non si segnalano problematiche in regione.