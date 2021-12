Terrorismo: arrestato il membro di una cellula Isis, ospite del Cpr di Gradisca

Accusato di far parte di una cellula dell’Isis esperta nel fabbricare ordigni, si trovava nel Cpr di Gradisca ed è stato ora arrestato in un’operazione delle Digos di Venezia e Gorizia. Si tratta di un 25enne tunisino, su cui pendeva un mandato di cattura internazionale del Tribunale di Tunisi ai fini dell’estradizione, per “partecipazione ad associazione terroristica e atti di terrorismo”. Era già stato segnalato come sospetto a ottobre, dopo il suo sbarco in Sicilia.

L'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, nel congratularsi con le forze dell’ordine, dichiara che "quanto avvenuto deve fungere da invito per il Governo a riflettere sull'aumento dei giorni di permanenza nei centri per il rimpatrio, riportandoli a quanto originariamente previsto dai decreti sicurezza Salvini. Serve inoltre un ampliamento delle funzionalità, del numero di posti, del personale operante nelle strutture e anche un potenziamento dell'organico degli Ufficio del Giudice di pace per gestire i ricorsi presentati contro i rimpatri ed evitare che questi possano essere bloccati a causa del superamento dei tempi di decorrenza dei provvedimenti previsti dalla legge".

L'assessore ha infine sottolineato "la necessità di una immediata ripresa delle riammissioni con la Slovenia per bloccare tutti i flussi di clandestini che, come dimostrato da quanto avvenuto oggi, possono essere facili canali di ingresso per terroristi o aspiranti tali in Italia e in Europa".