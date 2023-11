Frontiere chiuse per rischio terrorismo, potenziato l'asse Roma-Lubiana-Zagabria

TRIESTE - Rinforzo dei controlli già messi in campo nelle ultime settimane, con un occhio di riguardo alle pattuglie miste tra polizia italiana, slovena e croata per continuare a monitorare la rotta balcanica a rischio infiltrazione jihadista. Rimane alto il rischio del terrorismo internazionale e per questo motivo Italia, Slovenia e Croazia porteranno avanti la sospensione di Schengen fino a quando la situazione internazionale non si sarà normalizzata. E' questo quanto emerge dal vertice a tre tra i ministri degli affari interni dei rispettivi paesi, convocato in prefettura a Trieste nella mattinata di oggi 2 novembre. Un vertice durato diverse ore e finito poco dopo le 14, con il punto stampa del ministro Matteo Piantedosi. "Abbiamo respinto 220 persone, dieci gli arresti negli altrettanti giorni in cui è stato sospeso Schengen. Trentacinque le persone denunciate per diversi reati" ha detto il titolare del Viminale. La Slovenia ha controllato poco meno di 20 mila soggetti e 10 mila veicoli. Maggiori dettagli verranno discussi tra i capi delle rispettive polizie.