Terza dose over 18, da oggi via alle prenotazioni per chi ha completato il ciclo cinque mesi fa

Dalle 14 di oggi mercoledì 1° dicembre è possibile prenotare la dose di richiamo - booster o terza dose - per tutti i cittadini a partire dai 18 anni di età e per le altre categorie prioritarie che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (vale a dire prima e seconda dose, o monodose J&J, da almeno 5 mesi/150 giorni). Le prenotazioni della vaccinazione "dose booster" possono essere effettuate mediante tutti i canali in uso: call center al numero unico 0434 223522, CUP, farmacie e WebApp.

"La dose di richiamo - scrive la Regione -, indipendentemente dal tipo di vaccino somministrato nel ciclo primario (mRNA, adenovirale) è essenziale soprattutto per coloro che appartengono a categorie a rischio (ultrasessantenni, portatori di patologie croniche che determinano fragilità, operatori sanitari), al fine di ottimizzare la risposta immunitaria contro il virus SARS-CoV-2, ma è raccomandata per tutti a partire dai 40 anni di età".