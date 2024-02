Esonero Tesser, rabbia e malumore tra i tifosi: "Inspiegabile"

TRIESTE - Incomprensibile. A cinque giorni dal big match contro il Mantova la Triestina caccia Attilio Tesser ed innesca durissime reazioni da parte di tutta la tifoseria alabardata. Dopo la notizia diffusa nella tarda serata di ieri 4 febbraio, sui social è esplosa tutta la rabbia e l'amarezza degli abbonati. Centinaia di commenti "allibiti" e un diluvio di critiche nei confronti della società rea, secondo i tifosi, di aver comunicato la decisione attraverso una nota stampa dai contenuti che ai tanti addetti ai lavori sono sembrati non particolarmente azzeccati. Ma al di là dei facili processi al politicamente corretto, le prese di posizione delle tante anime della tifoseria spalacano le porte ad un malumore fino ad oggi sconosciuto.

"Un'altra pagina triste"

"Il mio giudizio in questa vicenda è estremamente negativo nei confronti della società - così Sergio Marassi, presidente del Centro di coordinamento -, sia per quanto riguarda l'esonero di Tesser ma anche per il comunicato emesso dalla Triestina che dire cervellotico è poco". Secondo Marassi esonerare Tesser con la squadra terza in classifica non ha senso. "Che colpa ha l'allenatore se nella campagna acquisti e cessioni di gennaio ti indeboliscono la rosa? La società ha fatto un grande autogoal nei confronti dei tifosi". Nella serata di ieri, quando ancora la notizia doveva ricevere conferma ufficiale, sulla pagina del Centro di coordinamento Marassi aveva usato parole dure, definendo la scelta come "un'altra pagina triste della storia della Triestina".

"La piazza era tranquilla, adesso non più"

Non usa mezzi termini neanche Michele Bertocchi, presidente del Triestina Club Bar Capriccio. "Siamo allibiti - così Bertocchi - anche perché negli ultimi giorni avevamo letto le dichiarazioni rassicuranti del presidente. Perché mandarlo via adesso? La scelta è davvero inspiegabile". Per Bertocchi la decisione presa ieri "sembrava uno scherzo di Carnevale, ora che abbiamo capito che così non è dobbiamo aspettare cosa dirà la società. L'esonero è davvero inopportuno e rischioso, in quanto fino ad oggi la piazza era tranquilla, adesso non lo è più".

"Siamo arrabbiati"

"E' veramente incredibile come ogni anno ci siano degli imprevisti - così Claudia Policreste delle Mule alabardate -, questa decisione ci lascia avviliti e senza parole". Per la Policreste "tanti avevano sottoscritto l'abbonamento anche perché era stato scelto un allenatore vincente. Il comunicato di ieri sera ha lasciato tutti basiti, spiazzati ed arrabbiati. I tifosi stanno facendo davvero tanti sacrifici, sobbarcandosi le trasferte a Fontanafredda, con un grande dispendio di soldi, energia e tempo. Forse - conclude Policreste - la società dovrebbe spiegare il vero motivo alla base di questa decisione".