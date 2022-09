Test Medicina: in Fvg mille iscritti per 150 posti

Sono più di mille gli aspiranti camici bianchi che martedì 6 settembre affronteranno il test di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia nelle sedi universitarie del Friuli Venezia Giulia. I residenti in provincia di Udine sono 467, 338 nelle province di Trieste e Gorizia e 204 a Pordenone. I candidati svolgeranno la prova, uguale in tutta Italia, della durata di 100 minuti, nella sede più vicina alla residenza, anche se l'ateneo prescelto per l'iscrizione dovesse essere un altro.

I numeri

Alla facoltà di Medicina di Udine saranno ammessi 150 studenti, mentre sono 393, secondo i dati forniti dall'Università, i candidati a livello nazionale che hanno indicato l'ateneo friulano come prima scelta. Alla prova di ammissione ai corsi di Laurea delle professioni sanitarie (15 settembre) sono 547 i candidati: 240 a Infermieristica, 39 a Educazione professionale, 200 a Fisioterapia e 68 a Ostetricia. Sono invece 225 gli iscritti al test per Scienze Motorie (lo stesso giorno). Infine sono 554 gli iscritti alla prova per Scienze della formazione primaria (20 settembre), 90 al test online Arched (5 settembre) per Scienze dell'architettura (100 posti).