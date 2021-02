Test rapidi nelle farmacie: la giunta dice sì ai gazebi gratuiti fino al 30 aprile

Gazebi e tensostrutture gratuiti fino al 30 aprile per le farmacie in prima linea nella lotta al Covid. La giunta comunale ha approvato la proposta del Gruppo consiliare di Forza Italia volta a garantire l'occupazione di spazi pubblici esterni senza alcun onere per i titolari. Una decisione che fa seguito alla stipula del Protocollo di intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Federfarma regionale proprio in merito alla possibilità di effettuare il test rapido nelle strutture farmaceutiche.

"Una soluzione - fa sapere il consigliere comunale Michele Babuder - in un momento in cui è necessario sostenere con ogni sforzo le azioni a costrasto della diffusione del coronavirus, necessaria per garantire sia l'indispensabile sicurezza degli operatori e dell'utenza, sia una maggior comodità nell'effettuazione degli esami". Il provvedimento, si legge, potrebbe godere di un'ulteriore proroga dopo la fine del mese di aprile.