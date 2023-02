The Fork, Bracerie Venete tra i migliori 100 ristoranti d'Italia: la classifica

C'è anche Bracerie Venete di Trieste nella classifica dei migliori 100 ristoranti che hanno conquistato gli utenti italiani nel 2022 stilata da The Fork, piattaforma online che permette di cercare, prenotare e recensire i locali. Il ristorante di via della Madonnina 5 ha ottenuto la 29esima posizione, mentre il primo posto assoluto è stato conquistato dall'Architettura del Cibo di Firenze, che ha preceduto sul podio Paca di Prato e Antica Moka di Modena. Quarta posizione per Portanova Hosteria Enoteca di Colle di Val d'Elsa, con la top 5 completata da Suki Sushi & Fusioni di Torino.

La lista è stata elaborata sulla base di parametri che mettono insieme punteggio, recensioni, prenotazioni e visite sulla scheda del ristorante, valutandone le performance sui dodici mesi appena passati. L'obiettivo, si legge sul sito di The Fork, "è premiare i ristoranti maggiormente apprezzati da chi prenota online e offrire spunti su dove mangiare a chi è in cerca di ispirazione".

The Fork, la classifica dei 100 migliori ristoranti italiani

1. L'Architettura del Cibo, Firenze

2. Paca, Prato

3. Antica Moka, Modena

4. Portanova Hosteria Enoteca, Colle di Val d'Elsa (Siena)

5. Suki Sushi & Fusion, Torino

6. Burro Salato bistrot, Matera

7. Sakeya, Milano

8. Kemado, Salerno

9. TRISCELE, Cefalù

10. Panacea, Modugno (Bari)

11. Il Moro, Monza

12. Locanda del Culatello, Soragna (Parma)

13. Lorelei, Sorrento (Napoli)

14. Kalma, Pompei (Napoli)

15. Osteria Arbustico, Capaccio Scalo (Salerno)

16. Opera Ingegno e Creatività, Torino

17. Hostaria Ducale, Genova

18. Papaveri e Papere, San Miniato

19. Chiaroscuro Roma, Roma

20. Caciucco, Torino

21. Altavela Ristorante, Fiumicino (Roma)

22. Bistrot 100, Cagliari

23. Antica Torre, Carmignano (Prato)

24. Ristrot Guviol, Torino

25. L'Osteria di Giovanni, Firenze

26. IO Osteria Personale, Firenze

27. La Ferramenta del Gusto Emiliano,Torino

28. La Locanda, Cameri (Novara)

29. Bracerie Venete, Trieste

30. Canton divino, Avigliana (Torino)

31. Smith's British, Torino

32. Kitchen, Como

33. Don Mario, Cavenago Di Brianza (Monza Brianza)

34. Osteria Moderna, Alba (Cuneo)

35. Quattroventi Comfort Food, Palermo

36. Ristorante Circolo dei Lettori, Torino

37. Al Grill, Venezia

38. Corte del Mago, Brescia

39. Antica Torre, Treviso

40. La Gratella, Firenze

41. La Terrazza, Roma

42. Borgia - Milano, Milano

43. Entrée, Milano

44. Casa Bleve, Roma

45. Opera Restaurant, Napoli

46. Secco - Pistoia, Pistoia

47. DOC Cruderia EnoBistrot, Roma

48. Vaia Concept Store, Firenze

49. Il Capestrano, Milano

50. Shari Fusion Restaurant, Torino

51. El Beso, Torino

52. La Giostra, Cervia (Ravenna)

53. Est Artigiani del Gusto, Roma

54. Al 384, Roma

55. Cuoco e Camicia, Roma

56. MUULab, Pescara

57. Trattoria il Bargello - Via Borgo dei Greci, Firenze

58. Truth Restaurant, Aversa (Caserta)

59. Condominio 60, Monopoli (Bari)

60. Crotto del Sergente, Como

61. Ribeo, Firenze

62. Belé, Milano

63. Acanto, Milano

64. Cortile Pepe, Cefalù (Palermo)

65. I Cuochi, Genova

66. Faraglioni Restaurant, Aci Castello (Catania)

67. Ristorante il Posto, Pietrasanta (Lucca)

68. Osteria Al Gigianca, Bergamo

69. DUO ristorante, Lecce

70. Bequadro Restaurant And Sound, Parma

71. Le Bubbole, Matera

72. Giulia Restaurant, Roma

73. That's Amore Barbecue Boccea, Roma

74. Colombo Polesine Parmense, Polesine Parmense (Parma)

75. Enrico Bartolini al Mudec, Milano

76. La Perla del Mare, San Vincenzo (Livorno)

77. L'Inedito Vigin Mudest, Alba (Cuneo)

78. Almatò, Roma

79. Hoseki, Firenze

80. Finger, Roma

81. Clorofilla Cucina & Distillati, Roma

82. Pesto di Pistacchio, Trani

83. Le Cicale di Veio, Roma

84. Koi Restaurant, Torino

85. Okasan, Roma

86. Kensho, Torino

887. L'Ortone, Firenze

88. L'Archeologia, Roma

89. Via Vai Restaurant & Sushi, Firenze

90. Ristorante Rubacuori, Milano

91. Ristorante Silos, Torino

92. A Favela, Roma

93. Il Giurista, Perugia

94. Sapori Stellari, Milano

95. Cantina Belsiana, Roma

96. Darì Ristorante & Enoteca, Verona

97. Taverna del Torchio, Abbiategrasso

98. Osteria del Ponte, Trezzano sul Naviglio (Milano)

99. Degusteria Italiana agli Uffizi, Firenze

100. Osteria il Bertoldo, Verona