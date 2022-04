The Guardian consiglia Grado come “perla nascosta d’Europa”

The Guardian inserisce Grado tra gli "angoli nascosti d'Europa" e invita a visitarla, elencandone non solo la posizione strategica tra Venezia, Slovenia e Croazia, ma anche le bellezze come la basilica di Sant'Eufemia, il santuario dell'isola di Barbana e le spiagge poco distanti dalla città che, si specifica, "oltre un millennio fa era più importante di Venezia". L'articolo si può leggere sul sito internet del quotidiano britanico alla sezione "Holiday Guides" in cui, insieme a Grado, vengono citate la costa occidentale della Sardegna e Urbino.