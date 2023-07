Cameron Mackintosh a sorpresa a Trieste: emozione tra le quinte di 'The Phantom of The Opera'

TRIESTE - È stata un’emozionante sorpresa per il cast e il regista Federico Bellone impegnati al Politeama Rossetti nelle prove di “The Phantom of The Opera” di Andrew Lloyd Webber , la visita a sorpresa a Trieste di Cameron Mackintosh, grande produttore che ha al suo attivo i tre musical più longevi della storia: “Les Misérables”, “The Phantom of The Opera” e “Cats”. «Per una fortunata coincidenza sono in vacanza a Trieste e sono riuscito a vedere la nascita di un allestimento tutto nuovo di una delle mie produzioni di musical più famose, “The Phantom of the Opera” di Andrew Lloyd Webber» ha dichiarato Cameron Mackintosh.

«La maggior parte delle edizioni nei vari Paesi del mondo dopo la prima edizione del 1986 si sono ispirate a quella versione, ma la nuova produzione immaginata dal regista e scenografo Federico Bellone e dalla sua validissima squadra sarà una spettacolare sorpresa per il pubblico che assisterà alla prima italiana, interpretata da molte star internazionali che ho ospitato in molti dei miei spettacoli a Londra e a Broadway. È un vero piacere veder rinascere uno spettacolo che ho aiutato a creare assieme ad Andrew quasi 40 anni fa e vederlo con una nuova vitalità e con una nuova creatività. Federico ha diretto recentemente a Milano una nuova edizione italiana del mio celebre adattamento teatrale in musical di “Mary Poppins”, una produzione che andrà negli anni in molti altri Paesi. Non ho dubbi che questo nuovo “Phantom” avrà un successo simile, e non vedo l’ora di vedere molti altri dei miei musical a Trieste e in altre città italiane».