“The Sound Of Music”: l'emergenza sanitaria sospende il debutto al Rossetti

Vengono sospese le recite di “The Sound Of Music” (“Tutti insieme appassionatamente”) in calendario dal 20 al 25 aprile 2022 al Politeama Rossetti: sono spiacenti di comunicarlo i produttori Broadway Italia che, in collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, avevano programmato il debutto nazionale a Trieste di un nuovo, importante allestimento del celebre musical. "Purtroppo con il perdurare dell’emergenza sanitaria - si legge nella nota stampa - non ci sono ancora le condizioni che consentano la movimentazione verso l’Italia di un grande cast internazionale - che prevedeva la presenza di artisti di primo livello provenienti dagli Stati Uniti, da Londra oltre che italiani, diretti da Federico Bellone - e l’organizzazione di una lunga tournée con sufficienti prospettive di sicurezza e di programmazione a lungo termine". I produttori e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia stanno tuttavia valutando la possibilità di individuare una calendarizzazione successiva dell’evento. Il Teatro Stabile si riserva di comunicare quanto prima agli interessati e ai possessori di biglietti precise informazioni in merito.