Quanto ne sai di calcio? Al Tiare arriva il contest "Forza Azzurri"

In palio tante Gift Card per chi indovina le risposte sullo sport più amato. Fino all'11 luglio

Ogni volta che arrivano gli Europei di calcio gli italiani si trasformano in 60 milioni di CT. E il Meeting Place Tiare Shopping vuole scoprire quanto sono davvero preparati. Per questo motivo, fino alla finale dell’11 luglio, in occasione di 27 delle partite degli Europei 2020, i visitatori del Centro sono invitati a partecipare al Contest “Forza Azzurri” per vincere tantissime Gift Card.

Come funziona?

Sul maxischermo posto all’interno in piazza Maravee, al secondo piano del Tiare Shopping, appaiono una serie di domande relative al calcio e i visitatori devono scegliere la risposta corretta tra le quattro diverse opzioni proposte utilizzando come pulsantiera il proprio smartphone entro 15 secondi dalla loro visualizzazione. Per partecipare al contest, infatti, a ogni dispositivo verrà assegnato automaticamente un codice seriale e un numero pulsante per l’identificazione. La risposta selezionata è considerata definitiva e non modificabile. Il punteggio ottenuto viene calcolato considerando sia l'esattezza sia la velocità con cui è stata data la risposta. Per ogni risposta sbagliata viene sottratto un punteggio stabilito che considera l'inesattezza della risposta e la velocità con cui è stata data. Svolgimento del contest

•fino al 10/7, in occasione delle partite in programma, si giocherà alle ore 17:00. Obbligo di presentarsi entro le 16:30 presso l'area di gioco per la registrazione dei propri dispositivi;

•l’11/07, in occasione della Finale degli Europei, Finale del Contest alle ore 18:00, cui potranno accedere i primi 3 classificati di ognuna delle 27 sfide precedenti, per un totale di 81 partecipanti. Il concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.

Premi

• al 1° classificato va una Tiare Gift Card del valore di € 250;

• al 2° classificato va una Tiare Gift Card del valore di € 150;

• al 3° classificato va una Tiare Gift Card del valore di € 100;

• dal 4 al 20° classificato va una Tiare Gift Card del valore di € 50.

Constatazione vincitori

L’assegnazione dei premi avverrà entro il 16 Luglio 2021 tramite verbalizzazione di constatazione vincitori effettuata da Notaio o Responsabile per la tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio.

Regolamento completo qui.