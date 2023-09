Il Tiare dedica il mese di settembre a prevenzione e alla solidarietà: tutte le iniziative

VILLESSE - Tiare Shopping rinnova il suo impegno nel sociale con numerose attività: a settembre, in occasione del Mese Mondiale dedicato all’Alzheimer, il Meeting Place di Villesse ospiterà la startup a vocazione sociale S.O.F.I.A. (Sostenere Ogni Famiglia In Autonomia) e l’associazione Alzheimer Isontino OdV, con le loro attività di screening e prevenzione. In aggiunta, con l’iniziativa “Dona la spesa per la scuola”, il Centro si dedicherà anche alla raccolta di materiale scolastico per le famiglie più bisognose insieme ad Ipercoop e alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Gorizia. Nel dettaglio, nelle giornate di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre, il Tiare Social Point ospiterà Alzheimer Isontino OdV, un’associazione di familiari e di malati di Alzheimer affiliati alla Federazione Alzheimer Italia, che con il loro Info Point daranno informazioni sulla malattia, sulle attività dell’associazione e sui servizi del territorio.

Numerose anche le attività di divulgazione e prevenzione contro il rischio di Alzheimer organizzate dal Meeting Place in sinergia con la startup S.O.F.I.A (Sostenere Ogni Famiglia In Autonomia), impegnata nel potenziare la capacità di caregiving di singoli e famiglie per rispondere ai bisogni di cura e assistenza dei propri cari. Nel dettaglio, presso il POP Care del Centro:

Dalle 17.30 alle 19.00 di giovedì 21 settembre, in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, si terrà la conferenza “Manteniamo giovane il cervello” - che rientra nel progetto “Prevenire al Tiare” - durante la quale un esperto di psicologia dell’invecchiamento spiegherà come mantenere in forma il cervello e allenare la memoria per prevenire il deterioramento cognitivo.

Nelle giornate di sabato 30 settembre, domenica 1, sabato 7 e domenica 8 ottobre, dalle 9.30 alle 18.00, sarà possibile effettuare presso il Meeting Place un Check-up delle principali funzioni cognitive, dalla durata di circa 30 minuti, insieme agli psicologi dell’associazione S.O.F.I.A. che, dopo un brevissimo test cognitivo e la raccolta di alcuni dati personali necessari per l’interpretazione, condivideranno con i partecipanti consigli personalizzati su come mantenere in forma la memoria e un giudizio sullo stato di salute in base ai risultati del test.

Inoltre, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, ritorna presso il Meeting Place di Villesse anche il progetto “Dona la spesa per la scuola”, organizzato in collaborazione con Ipercoop e con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Gorizia. Nella giornata di sabato 9 settembre si terrà infatti nella zona casse dell’Ipercoop la raccolta solidale di cancelleria e materiale scolastico da donare alle famiglie più bisognose. Per maggiori informazioni visitare il sito www.tiareshopping.com.