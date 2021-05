Salute e prevenzione, al Tiare visite specialistiche gratuite con Lilt e Asugi

Dall'11 maggio al via un mese dedicato alla salute femminile. Il progetto è nato per promuovere la cultura della salute e della prevenzione. Prenotazioni sul sito dedicato

Stare bene e prendersi cura di noi stessi è importante, per questo il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO), in collaborazione con LILT Isontina e ASUGI, ha deciso di inaugurare una serie di iniziative gratuite per promuovere la cultura della salute e della prevenzione mediante visite mediche specialistiche.

Il progetto

Il progetto, presentato oggi nel corso di una conferenza stampa, risponde alla filosofia del Tiare Shopping di “dare valore alle persone, alle comunità e al nostro pianeta” e di voler contribuire all’adozione di uno stile di vita più sano e sostenibile, che si integra nel programma POP – People of Planet, un progetto per la comunità che parla di sostenibilità in maniera semplice e comprensibile a tutti.

Se in conseguenza del Covid19, anche in Friuli Venezia Giulia, il territorio ha manifestato una forte esigenza di informazione e rassicurazione in tema salute, dall’altra parte molte persone hanno ammesso di sentirsi meno tranquille all’idea di recarsi in ospedale o in ambulatorio per effettuare visite specialistiche o informarsi sui protocolli di prevenzione, per paura di contrarre il Covid. A ciò si aggiunge che, in alcuni casi, i timori per una situazione economica incerta hanno spinto alcune famiglie a rimandare la prenotazione di esami diagnostici preventivi in assenza di sintomi, per posticipare i costi di esami diagnostici e ticket sanitari.

Un'iniziativa dedicata a tutti

Consapevoli di tutti questi fattori e di quanto la probabilità di guarigione da ogni malattia, specialmente nel caso di tumori, sia tanto più alta quanto più precoce è la diagnosi, il Tiare Shopping si è sentito ulteriormente responsabile in quanto luogo ad alto traffico di persone nel dover fornire facile accesso a soluzioni e stimoli che possano fare la differenza e migliorare il modo di vivere dei clienti.

É nata così un’iniziativa che rafforza la cultura della corretta informazione e della prevenzione per tutti: sia a chi non si rivolge ai consueti canali per difficoltà economiche, sia a chi semplicemente non ci pensa, sia a chi tende a sottovalutare l’importanza di informarsi e adottare stili di vita sani. Per portare avanti questo progetto di cultura della salute e della prevenzione, il Meeting Place ha deciso di collaborare con due delle principali realtà del territorio attive nel settore: la LILT Isontina - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e l’ASUGI - Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. La collaborazione prevede la messa a disposizione di un camper medico omologato per visite specialistiche gratuite, effettuate da medici ASUGI, da prenotarsi preventivamente online sul sito web dedicato https://landto.me/tiareshopping/

Un mese tutto al femminile

Il mese di maggio è dedicato alla corretta informazione e alla prevenzione sulla salute femminile:

• 11 maggio - 9.00/13.00 e 15.00/19.00: visita e colloquio senologico

• 12 maggio - 9.00/13.00: visita e colloquio con l’ostetrica

• 12 maggio - 15.00/19.00: visita e colloquio ginecologico

• 13 maggio - 9.00/13.00 e 15.00/19.00: visita e colloquio senologico

• 14 maggio - 9.00/13.00: visita e colloquio con l’ostetrica

• 14 maggio - 15.00/19.00: visita e colloquio ginecologico.

L’iniziativa proseguirà dal 15 al 18 giugno, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, con le visite dermatologiche con mappatura dei nei e dal 20 al 23 luglio, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, con le visite cardiovascolare con misurazione della glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione della pressione ed elettrocardiogramma.

Come prenotare le visite

La prenotazione delle visite da parte degli interessati avverrà attraverso il portale web in cui sarà necessario indicare: nome e cognome, Codice Fiscale e numero di cellulare. La prenotazione sarà confermata tramite ricezione di un sms contenente il codice che andrà mostrato al personale presente in loco. Questi si occuperà inoltre di misurare la temperatura e far firmare l’autodichiarazione COVID 19 e dare le indicazioni relative alle modalità di accesso (indossare correttamente la mascherina, seguire il percorso di ingresso e uscita dal mezzo). Qualsiasi informazione che emergerà durante il colloquio sarà strettamente riservata e legata al rapporto paziente/medico, così come l’esito della visita.

Durata della visita

All’esterno dell’unità mobile sarà presente una colonnina contenente gel igienizzante e un kit di guanti e mascherine chirurgiche a disposizione dei clienti che ne avranno bisogno. Ciascuna visita avrà una durata di circa 20 minuti e al termine di ogni visita il personale addetto alle pulizie salirà a bordo per la sanificazione degli spazi. In caso di mancata presenza di uno degli utenti prenotati, il personale presente potrà invitare i clienti di passaggio ad accedere al servizio, previa compilazione dell’autodichiarazione e visione dell’informativa privacy dell’attività. Nella giornata di martedì 11 maggio, inoltre, all’interno del Tiare Shopping saranno allestiti due punti di distribuzione per offrire dalle 16.00 alle 19.00 gli Smoothie bio senza zucchero di Ikea per ribadire l’importanza della corretta alimentazione.