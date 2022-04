Addio a Giovanni Tiberi, morto per un malore l'ex giocatore dell'Unione

Lutto nel mondo del calcio. E' morto a soli 49 anni Giovanni Tiberi, ex giocatore anche della Triestina. Romano, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo aveva preso in gestione un bar ad Ostia. Proprio nel locale del litorale lidense ha poi perso la vita a causa di un malore. La tragedia domenica mattina in viale Paolo Orlando. A scoprire il corpo privo di vita dell'ex punta centrale gli agenti del commissariato Lido di polizia dopo la richiesta d'intervento dei vigili del fuoco che poco prima erano entrati nel bar dove l'uomo era chiuso dentro. Una volta nel locale la tragica scoperta.

Tiberi era giunto a Trieste nella stagione 1997/98, quando l'Unione militava in serie C. In 19 partite mise a segno ben sei gol . Oltre a quella della Triestina, sono tante le casacche vestite da Giovanni Tiberi: oltre a Chieti e Viterbese, l'attaccante classe 1973 aveva vestito le maglie di Pistoiese, Palazzolo, Imolese, Fano, Ternana, Cosenza, Livorno, Reggiana, Fermana, Catanzaro, Aprilia, Ancona e Latina.