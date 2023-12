Tiene in casa ordigni bellici “esplodenti”: denunciato 68enne

GORIZIA - Teneva in casa a titolo abusivo un ordigno "esplodente" della prima guerra mondiale ed è stato denunciato dai Carabinieri. E' successo a un uomo di 68 anni residente nell'isontino, che è stato individuato dopo le indagini dei Carabinieri di Gradisca d’Isonzo, coordinate dalla procura di Gorizia, indagini volte a recuperare questo tipo di materiale, da sempre oggetto d’interesse di numerosi appassionati e collezionisti. A conclusione di una perquisizione effettuata lo scorso ottobre presso l’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato alcuni ordigni, tra i quali uno di grosso calibro, detenuti senza alcun titolo dal sessantottenne e, conseguentemente, non segnalati alle competenti autorità. L’operazione è stata condotta insieme all’Aliquota Artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Udine che, oltre a garantire la sicurezza degli operanti, ha provveduto a far brillare gli ordigni.

Le autorità comunicano che questo episodio e alcune drammatiche vicende recentemente accadute, anche in ambito regionale, spiegano che nell'isontino è possibile trovare manufatti esplodenti, sia italiani che austriaci, risalenti alla Prima guerra mondiale e ancora perfettamente funzionanti. Le bombe, anche se risalenti ai due conflitti mondiali, sono da considerarsi sempre attive e funzionanti, a titolo esemplificativo una bomba a mano del tipo ad“ananas”, ha un raggio di azione intorno ai 30-40 metri. Nel caso di rinvenimento di ordigni bellici, pertanto, non bisogna cercare di sollevare o spostare l’oggetto dal sito di ritrovamento e avvisare immediatamente i Carabinieri.