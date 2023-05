Camion fa manovra e "sfascia" una parte di muro: sul posto i vigili del fuioco

Un camion fa manovra e stacca una grossa parte del muro in pietra al civico 18 di viale Miramare. E' successo oggi, mercoledì 31 maggio, intorno alle 14:00. I Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono stati allertati e hanno subito iniziato le operazioni di messa in sicurezza del muro. Viste le dimensioni ed il peso degli elementi pericolanti, è stato necessario l'intervento dell'autogru, giunta in supporto dalla Centrale. E' stata inoltre chiusa per alcune ore la pista ciclabile e il passaggio pedonale da Largo Roiano al civico 18 di viale Miramare (lato sinistro) per la messa in sicurezza del muro perimetrale.