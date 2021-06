Tir perde il rimorchio sull’ex Gvt: sul posto i Vigili del fuoco

È successo all’altezza della Grandi Motori. Il mezzo trasportava carta. Viste le complesse operazioni di messa in sicurezza, i Vvf hanno richiesto anche il supporto della autogru dalla Centrale

Oggi, lunedì 21 giugno, verso le 13, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trieste sono stati chiamati per un incidente stradale sulla SS202 all'altezza della Grandi Motori. Giunta sul posto, la squadra del distaccamento di Muggia ha trovato un autoarticolato trasportante carta con il rimorchio completamente ribaltato.

Fortunatamente non sembrano esserci feriti. Viste le complesse operazioni di messa in sicurezza, il personale Vvf ha richiesto anche il supporto della autogru dalla Centrale. Intervento ancora in corso.