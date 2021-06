Tir perde il rimorchio in via Brigata Casale e sbarra la strada

Via Brigata Casale

Questa mattina, verso le 6:40, in Via Brigata Casale incrocio Via Flavia un mezzo pesante ha perso il proprio rimorchio.



Sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste con la seconda partenza, l'autogrù, il capoturno provinciale ed il funzionario di guardia.Il camion, che trasporta materiali ferrosi ha perso il proprio rimorchio e questo è andato ad invadere la carreggiata, paralizzando il traffico. Intervento in corso, i Vvff stanno operando per mettere in sicurezza il mezzo e l'area. Sul posto i Carabinieri.