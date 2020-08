Perde il controllo del tir e si ribalta sulla Gvt: camionista all’ospedale

Alle ore 7:00, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti sulla Grande Viabilità all'altezza di Cattinara in direzione Ts, con la prima partenza e l'autogrù, per un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un'autoarticolato ha perso il controllo e si è ribaltato sul fianco.

L'autista è stato preso in cura dal personale sanitario intervenuto sul posto.

I Vigili del fuoco, stanno mettendo in sicurezza il mezzo .

Sul posto anche il personale dell'Anas. Intervento in corso.