Pronto il tir di "Triestin on the road": domani la partenza per Beirut

Il tir per Beirut è pronto per partire. Oggi e domani sono previsti gli ultimi preparativi della campagna di solidarietà ideata da Lorenzo Gentile che punta a portare in Libano generi alimentari, giocattoli e molto altro, frutto di una raccolta avviata in questi mesi dall'associazione culturale "Triestin on the road". Un conforto, un messaggio e soprattutto un aiuto concreto per una città che è dovuta rialzarsi dopo la tragica esplosione avvenuta nel porto della capitale libanese lo scorso 4 agosto. I volontari nella giornata di oggi, 20 settembre, stanno terminando di caricare il container e la partenza è prevista per domani mattina: "Siamo molto orgogliosi. Vogliamo ringraziare la famiglia Tomasovich: senza di loro tutto questo non sarebbe stato reale ".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery