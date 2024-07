Tirso: cassa integrazione per tre mesi a 175 lavoratori

TRIESTE - I 175 lavoratori della Tirso, l'unica industria tessile del Fvg, saranno in cassa integrazione (a carico dell'Inps) dal prossimo 19 agosto per 13 settimane. Come riporta Ansa, la situazione è complicata anche dall'intenzione di Friulia, società finanziaria del Fvg, di cedere le proprie quote nell'azienda acquisite nel 2020 per complessivi quattro milioni di euro. I sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec e Confsal dichiarano di essere stati informati solo a operazione conclusa. Stando a quanto si apprende, la finanziaria regionale avrebbe incaricato un advisor per trovare un possibile acquirente e in Regione è stato aperto un tavolo di crisi. Un incontro tra azienda e sindacati è previsto a inizio settembre. Alla Tirso il 65 per cento dei dipendenti sono donne e, di queste, il 63 per cento ha più di 50 anni.