Tirso, è scontro tra sindacati. "Cgil a caccia di visibilità"

TRIESTE - Lo sciopero di domani proclamato dalla Cgil in merito ai licenziamenti degli interinali della Tirso è "strumentale". A dirlo è il sindacato di maggioranza dello stabilimento tessile di muggesano, attraverso una nota inviata alla stampa dopo l'annuncio della Cgil di ieri 8 febbraio. Secondo Fesica-Confsal lo sciopero è "intempestivo" data la convocazione, nel pomeriggio di venerdì 10 febbraio, di un tavolo "urgente" sulla situazione.

"E' evidente a tutti - continua il sindacato - che l'indizione di uno sciopero prima di conoscere i risultati del “tavolo regionale” è del tutto fuori luogo, se non controproducente, e comunque certamente inutile. E ciò, a maggior ragione, venendo proclamato da una sola sigla sindacale, per di più di assoluta minoranza".

"In questo contesto - ancora il sindacato - appare molto chiaro come tutta l'azione della CGIL, più che a tutela dei lavoratori, sia diretta a “riconquistare” una propria visibilità e una credibilità ormai da tempo offuscata, se non forse anche a dare un certo indirizzo politico in vista delle prossime elezioni regionali". Un atteggiamento che viene definito "sospetto” e che il segretario provinciale Fesica-Confsal Filippo Caputo afferma essere dovutoa"a una esasperata ricerca di visibilità, peraltro purtroppo del tutto inutile ai lavoratori.”

“La Confsal – sottolinea Caputo – non è per nulla contraria allo strumento dello sciopero, anzi ha sempre privilegiato la lotta sindacale aperta e dura quando necessario, ma tale strumento va usato quando è utile, nel momento giusto, in questo caso dovendo necessariamente almeno prima attendere gli esiti del “tavolo di confronto” regionale che noi stessi abbiamo chiesto".