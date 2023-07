"Spero prendano il responsabile", parla il titolare del negozio distrutto

TRIESTE - "Erano le due di notte quando i Carabinieri mi hanno chiamato. Sono arrivato sul posto circa dieci minuti dopo e, quando ho visto l'auto, sono rimasto scioccato. Temevo che qualcuno fosse rimasto ferito. E' stata la mia prima proeccupazione. Fortunatamente, mi hanno detto di no, anche perché il conducente era fuggito". A parlare è Majid, il titolare del negozio di tappeti in via Giulia che, nella notte del 25 luglio, ha subito danni ingenti alle vetrine e ai serramenti a seguito di un incidente che ha visto come protagonista un uomo a bordo di una Ford Focus. "Ero così scioccato - prosegue - che sono andato dall'altra parte della strada per capire come fosse possibile che un'auto potesse passare da lì (indica la zona tra Unicredit e via Cologna ndr) e arrivare fino al mio negozio, abbattendo anche un paletto lungo il percorso. Com'è possibile? A che velocità andava?".

“Naturalmente spero che venga preso (il responsabile ndr)", aggiunge Majid spiegando che intanto ha deciso di tenere chiuse le due serrande adiacenti per evitare che qualcuno si faccia male, dato che a causa dell'urto ci sono diversi pezzi di metallo sporgenti. "Ora dobbiamo sistemare tutto, ma intanto cerchiamo di garantire la sicurezza dei passanti e aspettiamo notizie". Il titolare ha inoltre espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dai clienti più affezionati. "Alcuni sono passati di qui, altri mi hanno chiamato al telefono. Volevano sapere come stessi. Sentire il loro l'affetto è molto importante per me". Nonostante il danno materiale, non ancora quantificato in termini monetari, il titolare ha ribadito di essere grato che nessuno sia rimasto ferito nell'incidente. "Se qualcuno fosse passato in quel momento, anche non davanti al negozio, ma dall'altra parte della strada, sarebbe stato investito. La cosa più importante è che nessuno si sia fatto male".