Tivoli Hotels & Resorts sceglie Portopiccolo per il suo debutto in Italia

PORTOPICCOLO - Minor Hotels, proprietario, operatore e investitore alberghiero, con un portfolio di 530 hotel e resort in 56 Paesi annuncia il debutto del suo marchio Tivoli Hotels & Resorts in Italia, con l'aggiunta di una struttura a Portopiccolo. Il Tivoli Portopiccolo Sistiana Resort, cinque stelle e 58 camere, sarà inaugurato alla fine del mese.

La struttura

Oltre a diverse opzioni di alloggio, il complesso di Portopiccolo offre agli ospiti una grande varietà di strutture eleganti, tra cui quattro ristoranti e due bar con numerose opzioni di ristorazione, sei piscine, un beach club con tre aree distinte, un centro benessere e fitness all'interno dell'hotel e una spa di 3.600 m2. Le imponenti strutture termali comprendono otto spaziose sale per trattamenti, tra cui una suite panoramica di coppia, una piscina esterna e una interna, saune e bagni turchi. Il Tivoli Portopiccolo offre anche 1.200 mq di sale riunioni, dotate di tecnologie all'avanguardia e distribuite tra i locali dell'hotel e il Pavillion, situato vicino alla spiaggia.

Il Tivoli Portopiccolo Sistiana Resort, ex membro della Marriott Luxury Collection, fa parte del complesso di Portopiccolo di proprietà del "Fondo Porto Piccolo", gestito da Investire SGR (Gruppo Banca Finnat). "Siamo lieti di annunciare questa entusiasmante aggiunta al portfolio Tivoli e il debutto del marchio in Italia - ha commentato Dillip Rajakarier, Group CEO Minor International e CEO Minor Hotels -. Con una splendida posizione sulla costa adriatica, questa struttura offrirà servizi eccezionali sia agli ospiti business che a quelli leisure, con un porto turistico di livello mondiale alle porte e un facile accesso alle grandi attrazioni culturali che il nord Italia ha da offrire". "Siamo molto orgogliosi di annunciare la riapertura dell'hotel con il marchio Tivoli, che porterà un contributo significativo alla valorizzazione del complesso - ha aggiunto Federico Velluti, Head of Hospitality and Alternative Markets di Investire SGR -. Questa collaborazione riflette le nostre ambizioni per Portopiccolo e crediamo che la partnership con Minor Hotels sarà in grado di creare una nuova destinazione di fama mondiale, che celebra il lusso in una splendida location immersa nella natura."