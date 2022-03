"Il Territorio Libero di Trieste non esiste": lo conferma la Cassazione

Il "Territorio Libero di Trieste" non esiste, lo stabilisce in via definitiva la Corte di Cassazione, confermando le sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello. Come riportato dal Piccolo, il ricorso del TLT è stato quindi respinto in via definitiva. Il movimento nasce per reclamare l'indipendenza di Trieste dallo Stato italiano e dal suo regime fiscale, secondo una presunta interpretazione corretta del Trattato di Pace del 1947. Secondo la Cassazione il Territorio Libero di Trieste "giuridicamente non è mai esistito e non esiste" e non sarà quindi applicato nessun regime fiscale differente da quello vigente in territorio italiano. Secopndo la Corte Trieste è italiana secondo la legge costituzionale del 1963 che ha portato alla nascita del Friuli Venezia Giulia, di cui Trieste è il capoluogo.