Topi d'appartamento in strada per Longera, il tentato furto nella notte

TRIESTE - Continuano i furti nelle abitazioni in città, questa volta in strada per Longera. Nella notte tra il 21 e il 22 aprile ignoti hanno tentato di introdursi in una casa privata, prima scavalcando il cancello, poi tentando di forzare una finestra, ma senza riuscirci. E' stata chiamata la polizia di stato attraverso il Nue 112 e sul posto è arrivata una volante anche se i ladri avevano già fatto perdere le tracce. La casa in questione non è dotata di un impianto di videosorveglianza. Sui social compaiono svariate segnalazioni (di cui le forze dell'ordine non hanno al momento notizia) in varie vie della zona, tra cui via del Timo, relative alle notti precedenti. Segnalazioni che non hanno dato seguito a un intervento della volante, ma non si esclude che le denunce possano arrivare nei prossimi giorni.