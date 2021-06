Partito il Toto Topolini: già centinaia i voti, Margherita Hack e Cesare Maldini in testa

Durerà per cinque settimane ma dopo qualche ora dal lancio ufficiale del sondaggio in testa troviamo Margherita Hack e Cesare Maldini. Il toto Topolini, sondaggio lanciato dal Comune di Trieste attraverso la pagina Facebook Te son de Trieste se ed il quotidiano Il Piccolo per scegliere i nomi delle dieci strutture di Barcola a forma di Mickey Mouse, è partito. Sui social sono già centinaia i voti espressi ed al momento l'astrofisica fiorentina ma triestina d'adozione è in netto vantaggio sugli altri. A ruota, dicevamo, "el mulo de Servola" Maldini, ai quali si aggiungono Ottavio Missoni, Primo Rovis e il duo Carpinteri e Faraguna.

Si può votare tramite:

Sondaggio su TESONDETRIESTESE

Portale COMUNE DI TRIESTE piattaforma-partecipativa.online.trieste.it/tototopolini/

Sito web de IL PICCOLO ilpiccolo.gelocal.it/trieste

Tagliandi dedicati sul quotidiano IL PICCOLO

L’esito delle votazioni e la relativa proclamazione dei nomi selezionati per le dediche saranno saranno resi noti nell’ultima settimana di agosto 2021. Successivamente, seguirà una cerimonia a Barcola per l’apposizione delle dieci targhe dedicate ai personaggi prescelti dai cittadini.