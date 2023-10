La bora dà inizio all'autunno, giardini chiusi domenica 15 ottobre

TRIESTE - Prevista ora sostenuta con temporali e piogge intense a Trieste nella giornata di domenica 15 aprile. Visto il forte vento in arrivo, specialmente nella prima parte della giornata, iI Comune di Trieste ha annunciato che i giardini pubblici comunali recintati saranno chiusi al pubblico nella giornata di domenica 15 ottobre e fino a miglioramento della situazione. In particolare resteranno chiusi il giardino pubblico “de Tommasini” di via Giulia, il giardino “Falcone e Borsellino” di Altura, giardino Basevi, Giardino “Fra M.V. Antollovich” di via Carpineto, giardino “Wanda e Marion Wulz” di via Catullo, giardino “Fedora Barbieri” di via Mascagni, giardino di via San Michele e Campagna Prandi, giardino di Villa Cosulich in strada del Friuli, giardino di Villa Engelmann in via Chiadino, Parco Bazzoni in via Navali, Skatepark di via Petitti di Roreto, giardino di piazza Hortis, giardino di vicolo dell’Edera, villa Revoltella con accesso garantito alla chiesa nel consueto orario di apertura/chiusura. Il giardino di villa Sartorio in via dei Modiano rimarrà aperto con il consueto orario di apertura/chiusura.