Torna la "Giornata per l'Infanzia" e gli open day negli asili: i genitori incontrano i servizi educativi

TRIESTE - I servizi educativi del Comune si mettono in mostra e incontrano i genitori dei bambini dagli zero ai sei anni nella consueta "Giornata per l'infanzia", che si terrà il prossimo 13 gennaio. Seguiranno da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio gli Open Day in presenza nelle varie strutture: i nidi d’Infanzia comunali e privati convenzionati, gli spazi gioco, le sezioni primavera e le scuole dell’infanzia comunali paritarie. Una possibilità per conoscere meglio le varie possibilità in vista delle iscrizioni per l'anno prossimo (da lunedì 15 gennaio a lunedì 5 febbraio).

Per quanto riguarda la Giornata per l'infanzia, l'appuntamento è dalle 10 alle 12 in va telematica sui seguenti indirizzi: https://www.facebook.com/ComunediTrieste (Facebook) https://www.youtube.com/c/ComunediTriesteChannel (YouTube). Sono previsti approfondimenti di carattere pedagogico-formativo rivolti a ciascuna fascia d’età e un focus speciale sarà dedicato ai bisogni dei bambini con fragilità. Sarà possibile porre domande su in diretta. Per il calendario degli Open Day è possibile rivolgersi alle strutture o visitare i siti istituzionali (www.triesteducazione.it e www.comune.trieste.it).

Come ha ricordato l'assessore all'educazione Maurizio De Blasio, l'offerta educativa del Comune è destinata ad ampliarsi: sono circa 130 i nuovi posti negli asili nido (0-6 anni) previsti per l'anno 2024. Probabilmente, aveva dichiarato l'assessore in una precedente intervista, nel 2025, saranno pronti ulteriori 60 posti, per un totale di oltre 180 nel biennio che seguirà. Nel dettaglio, una sessantina di bambini saranno ospitati nel futuro asilo di Roiano e altri 66 a San Giovanni, nel comprensorio dell'ex-caserma Chiarle, abbattuta nel 2020. Il nuovo asilo nido sarà collegato alla vicina scuola materna "Nuova Nuvola Olga". Gli ulteriori 60 posti saranno offerti sempre in questa nuova struttura, ma probabilmente nel 2025.

Le iscrizioni

Si effettuano attraverso il Portale Iscrizioni, disponibile nella homepage del sito www.triesteducazione.it. La tornata di iscrizioni riguarda i bambini nati nei seguenti termini temporali:

– nati dopo il 1° agosto 2023 e fino al 31 maggio 2024 (categoria “Piccoli”)

– nati dopo il 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2023 (“Medio-Grandi”)

– nati dopo il 1° gennaio 2022 e fino al 1° marzo 2023 (“Spazi Gioco”)

– nati dopo il 1° gennaio 2022 e fino al 31 agosto 2022 (“Primavera”)

– nati dopo il 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021 (Scuole dell'Infanzia)

– nati dopo il 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021 (Scuole dell’Infanzia, finestra “Anticipatari”).

Al momento dell'iscrizione, è necessario scegliere tra la scuola statale e quella comunale. Non sono ammesse doppie iscrizioni: nel caso ciò avvenga, si sarà depennati dalla lista comunale, e non da quella statale, in base a un'intesa ministeriale. Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 040 6758869 e scrivere all'indirizzo scuola.educazione@comune.trieste.it