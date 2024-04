Torna la linea marittima tra Trieste e Monfalcone

MONFALCONE - Monfalcone e Trieste tornano ad incontrarsi via mare. Dal 4 giugno riparte il servizio di trasporto pubblico via mare con tre corse al giorno in andata e tre in ritorno a collegare Trieste e Monfalcone. “Per la nostra città - così il sindaco Anna Maria Cisint - si tratta di un doppio riconoscimento, ossia del suo valore turistico e del suo valore nautico attrattivo. La nostra strategia di fare della città un polo di attrazione si arricchisce di una nuova opportunità, frutto di un lavoro di squadra che ha visti impegnati, oltre al presidente, l’assessore regionale alle infrastrutture, Cristina Amirante, e il consigliere Antonio Calligaris che hanno colto e sostenuto la nuova dimensione di Monfalcone, che ha saputo uscire dalla marginalità del passato ed è diventata protagonista a tutto campo in Regione con la sua storia, la cultura e il suo rinnovamento urbano. Non a caso, punto di riferimento sarà il nuovo porticciolo, il Punto Più a Nord del Mediterraneo, che sta per essere inaugurato”. Questi gli orari: partenza da Trieste alle 8.30, 12.00 e 15.45, per circa un’ora e trenta di tratta. Da Monfalcone, partenza alle 10.15, alle 14.00 e alle 17.30, per circa 17 miglia (27 chilometri) in andata e altrettante in ritorno. L’assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante ha detto che sarà "ripristinato ciò che diventerà a tutti gli effetti un servizio di linea e che consentirà la scoperta della nostra Regione ad abitanti e turisti. Colleghiamo opportunamente tutta la costa, alleggeriamo il traffico su strada e diamo un’ulteriore opportunità a chi vuole usare il sistema ciclabile e scoprire la nostra Regione con la possibilità di portare le bici al seguito”. Il Comune di Monfalcone ha affidato in delegazione amministrativa intersoggettiva al Coseveg l’intervento di riqualificazione del Canale Valentinis: sono 5 i milioni di euro per la realizzazione di un edificio e la riqualificazione della passeggiata sul canale, oltre alla scalinata che da viale Cosulich consentirà l’accesso diretto al mare.