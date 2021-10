Tornano le giornate Fai d’Autunno, alla scoperta dei “gioielli nascosti” di Trieste

Prezzo non disponibile

Finalmente tornano le Giornate FAI d’autunno: sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021. Per questa edizione autunnale, il Gruppo FAI Giovani di Trieste, assieme alla Delegazione di Trieste, accompagneranno il pubblico, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, alla scoperta di luoghi normalmente inaccessibili, poco noti ma di enorme valore culturale.

Prendere parte all’evento nazionale delle Giornate FAI d’autunno 2021 - che in Friuli Venezia Giulia coinvolgeranno i Gruppi Giovani supportati dalle Delegazioni locali - vuol dire, non solo, godere della bellezza che pervade ogni angolo del nostro Paese e “toccare con mano” ciò che la Fondazione fa per la sua tutela e valorizzazione, ma anche, continuare a sostenere la missione del FAI.

A Trieste, il Gruppo FAI Giovani ha organizzato le Giornate FAI d’autunno a tema archeologico in cima al colle di San Giusto dove vi porteremo a visitare, in un percorso che si snoderà nella parte esterna del Civico Museo d’Antichità J.J. Winckelmann:

l’ Orto Lapidario Tergestino , che espone rilievi ed iscrizioni aquileiesi a carattere sacro, onorario e funerario assieme a reperti istriani d'epoca romana;

il tempietto in stile classico con il Cenotafio di Winckelmann ;

il Giardino del Capitano che conserva le torri e le mura quattro-cinquecentesche della città ;

i resti del basamento e della scalinata del propileo del I sec. d.C ., in parte incastonato nelle murature medievali del campanile di San Giusto;

i propilei sotto la piazza della Cattedrale, resti di un antico tempio capitolino che si trovava sul colle.

Per i soli soci FAI ci sarà la possibilità di ammirare, grazie ad un nuovo percorso di visita, l’interno della torre campanaria della cattedrale di San Giusto dal quale potranno anche osservare la città da un punto di vista speciale.

In entrambe le giornate le visite, di una durata di 45 minuti, avranno inizio alle ore 10.00 e partiranno ogni 20 minuti, l’ultima è in programma alle ore 16.00.

Ricordiamo che, in base alla recente normativa, ogni visitatore di età superiore ai 12 anni dovrà presentare il Green Pass (o valido certificato di esenzione) all'ingresso.

In allegato, il comunicato stampa completo e alcune immagino del sito e della conferenza stampa tenutasi oggi, alla quale sono intervenuti Giuliano Merola, neo responsabile del gruppo Giovani di Trieste, Eleonora Molea che gli ha passato il testimone ed è ora Vice capo Delegazione di Trieste e coordinatrice dei volontari, Eugenia Fenzi . capo delegazione di Trieste e Tiziana Sandrinelli, presidente del FAI FVG.