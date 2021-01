Crisi da Covid, a Trieste altri buoni spesa per fronteggiare l'emergenza

In questi giorni gli uffici dell'Assessorato al Welfare del Comune di Trieste stanno avviando l'erogazione di una ulteriore tranche di buoni acquisto per beni alimentari. Col decreto legge 23 novembre 2020 n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” sono stati assegnati al Comune di Trieste altri fondi ministeriali, pari a 1.078.606,03euro, che consentiranno di provvedere ad un'ulteriore distribuzione di buoni spesa ai nuclei più in difficoltà, individuati con criteri analoghi a quelli applicati per le precedenti distribuzioni. Coloro che hanno già percepito i buoni tra dicembre e gennaio non dovranno ripresentare la domanda, ma verranno contattati per un nuovo appuntamento.

L'importo di questa seconda erogazione sarà di 100,00 euro per ogni componente del nucleo familiare. Si ricorda infine che è ancora possibile presentare nuove domande per coloro che non lo avessero ancora fatto, collegandosi al link https://servizisociali.online.trieste.it/.