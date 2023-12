Covid: torna l’obbligo di mascherine negli ospedali

TRIESTE - Visto l'aumento di casi di Covid nelle ultime settimane e in considerazione di una circolare del Ministero della Salute, nelle aree afferenti ad Asugi e al Burlo sono state disposte le seguenti misure di sicurezza:

Aree dove l’utilizzo di mascherina chirurgica per lavoratori, utenti visitatori, fornitori esterni è fortemente raccomandato:

Aree amministrative

Studi

Laboratori**

Spazi comuni (sale di attesa, corridoi interni)

Mense

Bar

Sale riunioni /Aule

CUP

Spogliatoi

Anatomia patologica**, Obitorio

Servizi in assenza di pazienti

Strutture del Dipartimento delle Dipendenze e Salute Mentale

**Rimangono in utilizzo i D.P.I. previsti come misura all’esposizione a rischi specifici delle singole attività, in base al D.V.R. di Struttura

Aree dove l’utilizzo di mascherina chirurgica per lavoratori, utenti, visitatori e fornitori esterni è obbligatorio

Ambulatori con assistenza diretta al paziente

Centro Prelievi

Servizi di Diagnostica

Attività domiciliare

Reparti di degenza ospedalieri e territoriali

Sale operatorie

Pronto Soccorso e Punti di primo intervent

Aree dove è obbligatorio l’utilizzo di FFP2 o FFP3 per lavoratori, utenti, visitatori

Strutture di degenza e ambulatori con pazienti a rischio elevato (pazienti ematologici, oncologici, trapiantati, dializzati), Hospice.

Setting a rischio elevato (RSA)

Ambulatori e servizi che effettuano procedure a rischio di produzione di aerosol

Nell’eventualità il lavoratore, l’utente / visitatore, fornitore esterno presenti sintomatologia delle alte vie respiratorie dovrà essere invitato ad indossare il facciale FFP2.

Si sottolinea infine la necessità del rigoroso utilizzo delle procedure di lavoro sicuro (distanziamento, igiene delle mani, rispetto delle precauzioni standard).