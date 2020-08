Operazione nostalgia della Regione Fvg: tornano gli stemmi delle Province

Eliminate, sostituite e ora di nuovo presenti: le ex Province del Fvg avranno da oggi dei nuovi loghi a rappresentare gli enti di decentramento regionale.

La scelta

I loghi dei quattro enti di decentramento regionale riprenderanno gli stemmi delle ex Province affiancati da quello della Regione Friuli Venezia Giulia. Lo ha stabilito la Giunta, su proposta dell'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, al fine di conferire una chiara riconoscibilità visiva agli elementi grafici e in considerazione del fatto che gli ambiti territoriali di competenza degli Edr corrispondono a quelli delle soppresse Province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia.

Come è stato evidenziato dall'assessore, la veste grafica degli Edr è stata coordinata con quella della Regione perché, pur godendo di personalità giuridica di diritto pubblico e dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, tali enti risultano sottoposti alla vigilanza e al controllo dell'Amministrazione regionale. La realizzazione dei loghi, in accordo con i commissari straordinari degli Enti di decentramento regionale e in base a principi di economicità, è stata curata direttamente dalla Regione con risorse interne in base alle regole in materia di immagine coordinata dell'ente.