In 200 al torneo degli ex studenti: intervengono i Carabinieri

In 200 al torneo degli ex studenti di un liceo triestino, poi arrivano i Carabinieri e fanno uscire i tifosi. Come riporta Il Piccolo è successo ieri sera al campo del dopolavoro ferroviario, e dopo diverse segnalazioni dei residenti, disturbati da suoni di taburi e cori da stadio, è intervenuta l'Arma. Vista la concentrazione di persone, in violazione delle norme anti - Covid, i militari hanno fatto uscire i tifosi. Gli organizzatori hanno poi deciso di non continuare la partita.

