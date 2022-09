Da Hotello arriva il primo torneo di "Tachite al tram"

Continuano gli eventi per festeggiare i 120 anni del tram di Opicina. Giovedì 29 settembre, alle ore 18.30 presso Hotello Trieste in via Valdirivo 6, sarà la volta del primo torneo ufficiale del nuovo gioco “Tachite al tram”, realizzato da Diego Manna e Erika Ronchin e pubblicato per White Cocal Press.

Dopo una breve presentazione da parte degli autori, i giocatori cominceranno quattro partite in contemporanea con una formula breve del regolamento, in modo da poter disputare poi la finalissima tra i quattro vincitori. In palio 4 giochi per i vincitori delle prime quattro partite. Il vincitore della finalissima si porterà a casa anche una copia di Barkolana completo di espansione ed il libro “Le disgrazie del tran de Opcina”. Tutti i partecipanti riceveranno inoltre in omaggio una copia del libro “The origin of Nosepolis”.



Il numero massimo di partecipanti è 16. L’iscrizione è gratuita e va fatta inviando una mail a manna@bora.la.

I non iscritti possono comunque partecipare alla prima parte dell’evento, ovvero la presentazione del gioco. Sarà anche possibile acquistarlo in loco.