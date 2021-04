Ladri in azione alle Torri d'Europa: rubati 170 euro di merce, denunciati due giovani

Nel pomeriggio di ieri 8 aprile la Polizia di Stato ha denunciato due giovani di nazionalità rumena per furto aggravato e ricettazione in concorso dopo aver rubato, presso il centro commerciale Torri d'Europa, 120 euro di merce da Dm e 50 euro di merce da Mediaworld. Il duo, di cui un minore, è stato notato da personale della vigilanza che li ha beccati sul fatto. Sono quindi scappati dal negozio d'igiene e cura della persona facendo scattare l’allarme antitaccheggio e si sono diretti verso i wc della struttura. E’ stato richiesto l’intervento della Volante della Questura.

Nei pressi dei servizi igienici sono state trovate tre bottigliette di profumi di tre marche diverse e, dopo un controllo accurato, in un cestino, è stato rinvenuto materiale informatico per un valore di 50 euro, che gli operatori hanno appurato essere stato sottratto poco prima da un locale del settore presente all’interno della stessa area commerciale. Trovati nel portafoglio del maggiorenne anche diversi monili femminili della cui provenienza non è stato in grado di fornire indicazioni.