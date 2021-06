Torna "Tourism matching", l'evento dedicato all'offerta turistica tra Carso, Istria e Trieste

Lunedì 28 giugno, dalle ore 16.45 presso l’Antico caffè San Marco a Trieste è in programma la terza edizione di Tourism matching. L’evento, che è organizzato dall’agenzia per lo sviluppo rurale GAL Carso, proporrà una serie di interventi dove diversi protagonisti del territorio presenteranno delle esperienze, tour, prodotti e servizi ai vari operatori di settore, amministratori pubblici e giornalisti.

L'obiettivo dell'evento e? far incontrare l'offerta di esperienze turistiche attive del territorio con gli operatori turistici di Trieste, del Carso e di Muggia. In altre parole, l'evento si prefigge l’obiettivo di dare una risposta alla domanda: «cosa possiamo far fare ai nostri turisti?». A margine della conferenza, i partecipanti avranno l'opportunità di consultarsi individualmente e instaurare proficue relazioni con tutti gli attori partecipanti.

Programma

16.45 - 17.00, accesso ai posti a sedere con controllo di chi è registrato

17.00, saluto introduttivo

Francesca De Santis, Assessore del Comune di Trieste

17.10, ripartiamo

Bruno Bertero, Direttore Marketing di PromoTurismoFvg

David Pizziga, Presidente del GAL Carso

17.30, La domanda

Federico Prandi (IES Magazine): «Il Carso... come pensa di coinvolgere Trieste?»

17.40, la campagna di esperienze slow

Nicola Revelant (PromoTurismoFvg) spiega il calendario turistico estivo del territorio

Alice Noel Fabi (GAL Carso) dà uno sguardo ai prodotti agricoli dell’e-commerce di Trieste.Green

Alex Skerlavaj (Delex) e Paolo Prossen spiegano il sito Trieste.Green, il logo e la pianificazione pubblicitaria

Domenico Contella (Delex) presenta il video spot di promozione del territorio che verrà promosso tramite

Trieste.Green nei prossimi mesi, con la presenza degli attori Zita Fusco e Alessandro Mizzi

18.00, Le esperienze

Respira

“Yacht e aperitivo nel golfo di Trieste”, di Alberto Ieralla (Outdoorlab)

“Su Napoleonica e Rilke coi poeti, all'alba e al tramonto”, di Barbara Bassi (Curiosi di Natura)

“Wild night, tra sciacalli e rapaci”, di Gaia Zanin (Ecothema)

“Luci soffuse, silenzio: parla il mare”, di Maurizio Spoto (Area Marina WWF Miramare)

In famiglia

“Scopri la fattoria, da Sara Devetak”, di Sara Devetak

Regno di pietra

“Tra muretti a secco e golfo: laboratorio e passeggiata”, di Saimon Ferfolja (Estplore) e Danilo Antoni (Parternariato dell'edilizia carsica a secco)

Adrenalina

“Anello dell'altipiano in e-bike”, di Giorgia Minen



18.55, Ospiti speciali

- Laura Marzi, Sindaco di Muggia, presenta “Malvasia in Porto 2021”

- Luca Fasan, Assessore alla Cultura di Monfalcone, presenta l’offerta del Mu.Ca. (Museo della Cantieristica di Monfalcone)

19.10, Sapori selvatici

“Storie di Vermouth e di giardini nobiliari a Castelvecchio”, di Sabrina Pellizzon

“Degusta Campagnolo e Lenardon al Castello di Muggia”, di Federico Bossi, con Bruno Lenardon e Martina Campagnolo

“Assapora oli, vini e la magia del Breg”, di Rado Kocjan?i?

19.30, Robi Jakomin, GAL Carso, vi propone di fermarvi a scoprire gli aromi del territorio: i vini frizzanti di Zahar, i salumi di Bajta, i formaggi di Antoni?, le confetture e lo sciroppo di sambuco di Sara Devetak, il salmone di Zobec, l'olio extra vergine di oliva di Lenardon

Tourism Matching è un evento del GAL Carso – LAS Kras, curato e moderato da Enrico Maria Mili?, antropologo, assieme a Aleš Pernar?i?, agronomo, Gregor Vizintin, economista e Robi Jakomin



L’evento è gratuito e aperto al pubblico. È richiesta la registrazione tramite www.eventbrite.it/e/biglietti-tourism-matching-2021-159493831343. Per informazioni scrivere a info@galcarso.eu.