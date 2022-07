Esodo vacanze: code chilometriche al Lisert nel weekend

L'ultimo weekend di luglio ha visto l'esodo dei turisti prolungarsi per buona parte della domenica, con code anche di due chilometri al Lisert fino al primo pomeriggio, per lo più stranieri diretti verso l'Istria. Come spiega il Tgr Rai Fvg si è verificato un incremento del flusso di veicoli dello 0,9 per cento rispetto allo stesso fine settimana del 2021, superando probabilmente il record di 187mila transiti relativo allo scorso anno.