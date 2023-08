Traffico estivo a Duino e Sistiana: opposizioni all'attacco

DUINO AURISINA - I problemi di viabilità e sicurezza causati dal traffico estivo infiammano il clima in Consiglio comunale a Duino Aurisina. Il capogruppo del partito di opposizione Alleanza per Duino Aurisina Massimo Romita presenta infatti un'interrogazione in merito, perlando di "numerose segnalazioni da parte di cittadini ed operatori al Villaggio del Pescatore, nella Baia, alle Ginestre e in altre località di Duino Aurisina su continui forti disagi relativi a parcheggi abusivi o in maniera tale da non garantire da un lato la viabilità da l'altro la sicurezza dei pedoni". L'11 agosto, in particolare, il gruppo consiliare ha ricevuto una segnalazione riguardante un'auto in sosta nel parcheggio per disabili senza il tagliando: "non avendo ricevuto risposta da parte della polizia municipale - si legge nella segnalazione - abbiamo aspettato i carabinieri fino al loro arrivo e segnaro il problema. Dopo circa 4 ore, oltre a esserci ancora l'auto nel posto per i disabili, l'auto non aveva nemmeno una multa".

Un'altra interrogazione, che ha come prima firmataria la consigliera ed ex sindaco Daniela Pallotta, arriva da Forza Italia e da Lista Pallotta Sindaco che, in un comunicato congiunto, spiegano che "molti cittadini si sono lamentati dello smog creato dalle lunghe file e della mancanza della presenza costante di vigili sul territorio interessato" e chiedono, "quando è prevista la partenza dei lavori della rotatoria della Baia e se corrisponde a verità la voce che l'assessore Celic non vuole procedere per non tagliare gli alberi attualmente presenti in loco (che ricordiamo andrebbero comunque per legge sostituiti con altrettanti)", oltre a informazioni su un'eventuale integrazione dell'organico della polizia municipale.

L'assessore competente Lorenzo Celic rassicura cul fatto che la problematica "è alla nostra attenzione e sono allo studio diverse soluzioni per contenimento dei disagi" e che "il Comune sta agendo per quanto in suo potere per far fronte ad ogni tipo di emergenza e questo ha fatto sì che le catastrofiche previsioni di chi anziché produrre soluzioni, si limita alle critiche, siano rimaste (per fortuna) unicamente parole al vento. Questi sono fine settimana di controesodo da bollino rosso che neppure le altre istituzioni riescono a tamponare. Non di tutto si può incolpare un'amministrazione comunale".

L'assessore cita invece i risultati raggiunti sul fronte turismo "partito con incrementi del 30/40%, con tutto quello che di positivo possa portare al territorio.

Questa è l’altra faccia della medaglia del turismo, che non ci è di certo indifferente. Il Comune si farà carico di una maggiore informazione avvisando i cittadini di eventuali disagi". "Il resto - continua Celic -, mi spiace rappresenta una polemica sterile e priva di punti di costruzione alla quale non mi sento di dare attenzione perché non si fa portavoce di un progetto, ma di un desiderio di mettersi dalla parte del problema anziché dalla parte della soluzione".