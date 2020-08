Traffico ferroviario in tilt per persone sui binari: ritardi fino a due ore

Un incidente sulla linea Venezia Trieste si è verificato stamattina alle 7 tra Latisana e Portogruaro, con ritardi fino a 120 minuti, mentre tra Gorizia e San Giovanni si sono accumulati altri ritardi fino a 30 minuti a causa di alcune persone sui binari. Nell'incidente tra Latisana e Portogruaro una persona sarebbe stata investita da un treno merci e il binario dispari, in direzione Venezia, non è al momento percorribile. Coivolte due frecce, un intercity e sei regionali. Tra sospensioni e deviazioni, al momento sono 57 i passeggeri che saranno trasportati da Latisana a Mestre con il bus sostitutivo. Dalle 9:30 il traffico sta riprendendo la sua normale circolazione. Notizia in aggiornamento.

