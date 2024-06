Traffico in autostrada, possibili code in direzione Trieste

TRIESTE - Disagi alla circolazione autostradale. Già a partire da oggi, venerdì 14, il traffico sarà sostenuto, da “bollino giallo” per tutta la giornata lungo la A4 in direzione Trieste, con possibili code o rallentamenti in uscita alla barriera del Lisert nel pomeriggio. Per domani sabato 15, code e rallentamenti in prossimità dei principali svincoli in direzione mare, in particolare in uscita alla barriera del Lisert al pomeriggio. Lo comunica Autostrade Alto Adriatico.