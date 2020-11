Traffico di marijuana dalla Serbia a Gorizia: indagati anche 4 Carabinieri

Quattro Carabinieri coinvolti in un'inchiesta relativa a un traffico internazionale di marijuana tra i Balcani e Gorizia. Come riporta il Messaggero, le indagini sono dirette dalla Procura di Gorizia e i quattro militari dell'arma, ufficiali di Polizia Giudiziaria, sarebbero indagati per i reati di depistaggio e favoreggiamento, ma le accuse sono tutte da appurare. Indagati anche altri quattro goriziani, due dei quali sono stati fermati dalla Polizia serba mentre trasportavano circa 200 chili di marijuana ed erano diretti a Gorizia. Si ipotizza quindi un traffico illecito dislocato tra Balcani e Italia. I due "corrieri" avevano noleggiato il camper a Trieste e sarebbe servito loro per consegnare la droga agli altri due presunti complici, incaricati di vendere la droga nel capoluogo isontino. Il comando provinciale dei Carabinieri conferma l'esistenza dell'inchiesta ma non fornisce ulteriori particolari.

