Le forze dell'ordine mettono i tir nel "mirino": in Fvg multe per oltre 10mila euro

Il petrolio si vende bene ma il prezzo da pagare può risultare salato. Sono quasi 30 le sanzioni comminate da oltre 20 equipaggi delle forze dell'ordine ieri 25 marzo durante mirati controlli effettuati in tre aree del Friuli Venezia Giulia. Complessivamente le multe ammontano a circa 10mila euro e sono riferite a 104 veicoli commerciali (in prevalenza stranieri ndr) responsabili del mancato rispetto della regolamentazione del trasporto internazionale, delle ore di guida dei camionisti, di eccessi di velocità o dell'inefficienza dei dispositivi installati sui mezzi.

Spiegamento di forze da Ugovizza a Villesse

L'operazione, che ha controllato più in generale anche il trasporto di merci, è stata condotta dalla Polizia Stradale regionale e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine e Gorizia con l'impiego di oltre 40 uomini. I dispositivi di controllo sono stati predisposti alla barriera autostradale di Ugovizza in A23 in ingresso al territorio nazionale, nell’area di servizio di Gonars in A4 in direzione di Venezia e e presso il casello di Villesse in A/34, ingresso in A/4, direzione Venezia. Quasi tutte le sanzioni, come previsto in presenza di trasgressore straniero, sono state pagate su strada.