Tragedia a Duino, un morto e un disperso: sono due trevigiani

E' di Vittorio Verongalli il corpo senza vita recuperato nel primo pomeriggio di oggi al largo di Sistiana. L'uomo, 80 anni, si era imbarcato su un natante da diporto di 8 metri a Caorle, assieme al figlio Stephane ed era diretto a Monfalcone. Purtroppo, a causa del maltempo, l'imbarcazione è affondata e all'arrivo dei soccorsi per l'80enne non c'è più stato nulla fare. Poche speranze anche per il figlio 51enne, al momento ancora disperso. Stephane, dipendente di banca (Bcc), aveva infatti alcuni problemi motori a causa di un incidente stradale avvenuto alcuni anni fa. Entrambi sono trevigiani originari di Tarzo e residenti a Conegliano.