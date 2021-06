Tragedia a Salcano: 13enne muore annegato nell'Isonzo

Un tragico incidente, le cui circostanze non sono ancora chiare, si è verificato nel pomeriggio di oggi, 23 giugno, a Salcano. Secondo quanto riportato dal Primorski e dai media sloveni, un 13enne della zona di Nova Gorica, dopo l'allenamento in kayak, si era fermato con gli amici sull'Isonzo per fare un bagno. Il giovane però, nonostante fosse un buon nuotatore, non è più riemerso. Immediatamente sono scattate le ricerche e il ragazzo è stato tirato fuori dai sommozzatori dopo poco. In seguito il personale sanitario giunto sul posto ha cercato di rianimarlo ma purtroppo non c'era più nulla da fare. Il 13enne è deceduto.