Giovane donna trovata cadavere in casa, la morte è sospetta

TRIESTE - Viene trovata morta in casa a soli 39 anni: una tragedia dai contorni non ancora chiari e scoperta oggi 11 settembre nel rione di Gretta, precisamente in via Valmartinaga. Stando a quanto si apprende, a rinvenire il cadavere è stata una persona che ospitava la giovane donna da tempo. E' stato lui a chiamare i soccorsi. Gli operatori del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto presumibilmente nella notte, ma sui quali contorni andrà fatta chiarezza. Sono ancora ignote, infatti, le cause della morte e il sospetto è che possa essere legata all'abuso di sostanze. Sul posto Carabinieri e polizia di Stato, che indaga sul caso. In casa sono stati rinvenuti diversi farmaci. Sul corpo della donna non sono stati riscontrati segni di violenza.